“Make it”, l’olandese Jake Reese sulla cresta dell’onda

Jaap Reesema, in arte Jake Reese, è uno di quegli artisti divenuti famosi in età non giovanissima. Nel suo caso, è stata galeotta la partecipazione vittoriosa ad X Factor nel lontano 2010 e oggi a 35 anni arriva sulla scena musicale in prima persona dopo una prima parte di carriera passata a collezionare successi come autore e come vocalist su brani dance.

Di lui si ricordano soprattutto collaborazioni con i maggiori dj belgi e olandesi. “Run wild”, scritto e cantato sui beat di Hardwell è stato il singolo di lancio, ma è anche l’autore, per esempio, di “Your love” di David Guetta e Showtek ed ha partecipato, in autore ed in voce a due recenti successi EDM, vale a dire “Sky is the limit” di Lost Frequencies ed “Elle” di DJ Regi, primo in Belgio per sette settimane.

Ora arriva questa interessantissima “Make it”, che lo propone in prima persona sotto una nuova accezione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...