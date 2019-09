“For you” e “Run”, i nuovi singoli di Eliane Muller

Se amate le ballate contemporanee, Eliane Muller non può mancare nella vostra playlist. Di questa cantautrice e delle sue meravigliose atmosfere abbiamo parlato qualche anno fa, quando poco dopo la vittoria nel talent show Die Grosser Schweizer Talent, versione elvetica di Got Talent emerse con prepotenza sulla scena germanofona.

Torniamo ora a parlarne, perchè è uscita la bellissima ed intensissima “For you” secondo singolo estratto dal nuovo album in lavorazione, dopo “Run” uscito alcuni mesi fa. Quattro album di successo sempre crescente e sonorità che starebbero bene all’Eurovision in un contesto di assoluta rottura che permetterebbero alla Svizzera di confermarsi su grandi livelli. Per lei fra l’altro tre dischi d’oro ed in arrivo un tour che la sta porterà in giro per la Svizzera.

