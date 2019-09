Stasera alle 21.15 su Sky Uno scatta la tredicesima edizione di X Factor

Si parte. Alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455, replica venerdì sera su TV8) via alle audizioni (registrate, come sempre) della tredicesima edizione di X Factor. Grandi novità fra i giudici: confermata solo Mara Maionchi, entrano Malika Ayane, Samuel Umberto Romano dei Subsonica e il discusso trapper Sfera Ebbasta. Al timone come sempre da nove edizioni Alessandro Cattelan.

Tre appuntamenti di auditions, con una novità importante: chi, al Pala Alpitour di Torino, ottiene 4 sì ha immediatamente accesso alla fase successiva, quella dei Bootcamp; per chi riceve 3 sì, invece, l’ostacolo di una nuova selezione svolta dal giudice di categoria, che sulla base dei posti ancora vacanti, rivedendo le esibizioni delle Auditions, deve decidere chi promuovere.

Caccia al successore di Anastasio, soprattutto – spiace dirlo, anche per l’unico format che ancora regge con successo – cercasi artista che possa consolidare il successo ottenuto nello show: nelle ultime quattro edizioni, i vincitori si sono rapidamente liquefatti a livello discografico, mentre maggior successo hanno avuto i secondi o terzi classificati: Maneskin, Eva Pevarello, Bowland, Luna Melis, Urban Strangers. Nonostante tutto, X Factor resta ancora il talent show col maggior numero di artisti di successo lanciati e senz’altro quello dove gli artisti escono maggiormente formati e più nettamente centrati sulla contemporaneità.

Dopo i Bootcamp, come sempre spazio alla sfida delle cinque sedie, che porterà quindi 20 artisti agli Home Visit, dai quali usciranno i 12, 3 per squadra (Uomini under 25, Donne under 25, Over 25 e Gruppi) saranno protagonisti dei Live, al via dal 24 ottobre. Noi come sempre, seguiremo con attenzione il talent show con report settimanali.

