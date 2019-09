“Aunque me cueste la vida” è il nuovo singolo di Pastora Soler

Torniamo a parlare di una delle artiste che più ci piacciono, per quelle sue ballate dolci e romantiche, con melodie intensissime ed interpretati con una voce straordinaria. Parliamo di Pastora Soler. La cantante andalusa, già rappresentante spagnola all’Eurovision Song Contest nel 2012 con “Quedate conmigo”, è ormai pienamente tornata in rampa di lancio dopo un periodo di fermo per motivi di salute.

“Aunque me cueste la vida” è il singolo che anticipa l’album in uscita nel mese di ottobre e che ancora non ha titolo. Un altro brano forte e radiofonico che conferma su grandi livelli l’interprete, recentemente insignita da una importante onorificenza nella sua comunità autonoma d’origine. Il brano fra l’altro porta la firma di un grande big della musica spagnola, David Santisteban, già candidato al Latin Grammy e autore di successi per numerosi artisti spagnoli e dell’America Latina.

