Charts: Tones and I tiene testa a Shawn Mendes & Camila Cabello

“Dance monkey”, il tormentone dell’australiana Toni Watson, al secolo Tones and I è in grande ascesa in tutta Europa ed è il solo a tenere testa ad Shawn Mendes e Camila Cabello.

ALBANIA:Singoli: Bye Bye – Tayna & Dafina Zeqiri

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Vendetta- RAF Camora

Album: Wer nicht fühlen will, muss hören – Pizzera & Jaus

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Vallonia)/Laura’s song – Milow(Germanofono)

Album: Hollywood bleeding – Post Malone (Fiandre) /Mr. Sal- Niska (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: Vidi se izdaleka – Damir Kedzo (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album:Festival Zabavne Glazbe Split 2019 Interpreti Vari (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Kiko-Gilli

ESTONIA – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Vaaleanpunainen Vallankumous – Ellinoora

FRANCIA- Singoli: Ma Belle- Moah La Squale

Album:Puisque c’est ecrite- Jean Louis Guegan

GERMANIA –Singoli:Kein plan -Loredana ft Mero

Album: Casanova- Fantasy

GRAN BRETAGNA- Singoli:Take me back to London – Ed Sheeran ft Stormzy

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

GRECIA- Singoli: Señorita- Tamta & Snik (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISLANDA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Luigi – Luigi

ISRAELE: Singoli: Khnan ben ri – Smash (nazionali) /Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

ITALIA-Singoli:Una volta ancora – Fred De Palma & Ana Mena

Album:Ricercato – Junior Cally

LETTONIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli:Reunie – Snelle

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

POLONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Pierwszy dzien po koncu swiata – Sarius

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Lover- Taylor Swift

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Cernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Piece of your heart – Meduza ft Goodboys

SAN MARINO:Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

SERBIA- Singoli: -Gori Gori- Cvija (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:My- Samey

Album: XYZ – Samey

SLOVENIA- Singoli: Bodi z mano do konca- Tinkara Kovac (nazionali)/ Castles- Freya Ridings (internazionali)

SPAGNA- Singoli: C Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalia y Ozuna

Album: Emociones – Martina D’Antiochia

SVEZIA- Singoli: Flawless- Dree Low

Album:Nummer 1 – Einar

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Norman Fucking Rockwell! – Lana Del Rey

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Szárnyak nélkül- Attila

Mi piace: Mi piace Caricamento...