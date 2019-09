Trentemøller con Jennylee lancia la psichedelica “Try A Little” del nuovo album “Observe”

Oggi parliamo di uno dei più grandi produttori di musica elettronica degli anni 2000, ovvero il danese Trentemøller. È pressoché impossibile sintetizzare tutte le sue opere realizzate dal 1997 ad oggi, quindi vediamo “solo” i tratti salienti della carriera. In questi 20 anni ha remixato brani di Franz Ferdinand, Depeche Mode, Röyksopp, UNKLE, Moby e The Knife solo per citarne alcuni. Nel 2007 crea una band con lo stilista danese Henrik Vibskov alla batteria e Mikael Simpson alla chitarra.

Tralasciando l’immensa mole di remix, Trentemøller ha pubblicato finora sei album, di cui l’ultimo, Observe, uscirà il prossimo 27 settembre. I brani più caratteristici del suo stile potremmo definirli un po’ ambient e un po’ Lo-Fi. Un esempio ce l’abbiamo con In The Garden (con Lina Tullgren, artista statunitense), un altro singolo che anticipa l’album di settembre. Un pezzo assolutamente affascinante e ipnotico, benché per palati molto raffinati.

Try A Little, realizzato con Jennylee, un’altra artista americana della band dei Warpaint, invece, a differenza dell’altro singolo presenta sonorità molto pop senza perdere il caratteristico stile intrigante. ll video è stato prodotto dal regista Thomas McMahan, in passato candidato due volte agli Emmy Awards.

Sembrerebbe quasi una sorte di unione tra il dream pop degli Zalagasper unito alla voce suadente di Malika Ayane. Per gustarla bene bisogna lasciarsi trasportare in questo mare di suoni senza capire effettivamente cosa stia capitando. Buon ascolto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...