Emeli Sandè torna e conquista l’Europa con tre straordinari singoli

Riecco Emeli Sandè. L’Italia e l’Europa l’hanno conosciuta grazie ad hit come ‘Heaven‘ e ‘Next to me’, capaci di sbancare le classifiche non solo del continente europeo ma di tutto il mondo, trainando l’album “Our version of events” alla conquista di 16 dischi di platino. Ora, a distanza di quasi 7 anni dal suo debutto e dopo tre anni a fasi alterne, esce ‘You are not alone’ , un singolo dalla melodia fresca ed avvolgente, molto più cantautorale, che accompagna “Real life”, il terzo album dell’artista britannica.

Dopo 20 milioni di dischi, si presenta in una veste nuova, che avevamo già avuto modo di apprezzare qualche mese fa nel brano ‘Sparrow”, anche questo sospeso fra il pop, la canzone d’autore ed il le musiche da cinema. Un album quindi, che si preannuncia interessantissimo e che conterrà anche Extraordinary being, brano che fa parte della colonna sonora del film “X Men”.Intanto, è pronto un tour mondiale.

