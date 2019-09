“À nos folies”, il nuovo singolo della francese Léa Paci

Torniamo a parlare di una delle artiste migliori del proscenio europeo, vale a dire Léa Paci. La giovane francese, della quale avevamo parlato in occasione del travolgente debutto, torna con À nos folies, singolo che ne conferma le grandi doti non solo interpretative ma anche di scrittura. Il brano, insieme al precedente On prend des notes, anche questo interessantissimo e fresco, anticipano il suo secondo lavoro.

Un diploma di comunicazione in tasca, ha cominciato mettendo le sue cover su youtube ed è lì che i suoi attuali produttori, Tristan Salvati e Yohann Malory, che hanno lavorato con gente come Louane, M.Pokora, Chimène Badi. l’hanno scoperta. Poi è arrivato in network NRJ e con esso l’alta rotazione ed anche il premio come rivelazione dell’anno agli ultimi NRJ Awards. In mezzo, anche un duetto, del quale avevamo parlato, con i Diva Faune, dal sapore molto eighties.

