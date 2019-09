“Holding on”, il nuovo singolo della danese Medina

Spesso ospite di queste colonne, ritroviamo Andrea Fuentealba Valbak, in arte Medina, la cantautrice danese di origine cilena protagonista assoluta della scena pop scandinava e nordeuropea. “Holding on” la riporta alle produzioni in inglese, che lei nel corso della carriera ha alternato con successo a quelle in lingua danese. Si tratta del terzo singolo uscito dopo l’album ‘Grim’ del 2018, che dovrebbe essere parte del nuovo lavoro in produzione.

L’uscita con la Spinnin’ records, etichetta statunitense specializzata in EDM e dance è senz’altro il preludio ad un nuovo tentativo di lancio a livello internazionale, che peraltro a 36 anni e dopo uno stuolo di successi in tutta la Scandinavia, meriterebbe in pieno. In questo sito l’abbiamo spesso presa ad esempio di come si possa fare dell’ottima musica anche in lingue all’apparenza poco malleabili, come il danese. “Kun for mig”, il suo maggior successo, ne è un esempio, ma anche “Ensom”.

L’artista, best Danish act agli MTV Awards del 2009, è stata fra l’altro protagonista anche di diversi tour in giro per l’Europa.

