Charts: domina Tones and I con la sua “Dance Monkey”

Continua la scalata della busker australiana Tones and I e della sua “Dance Monkey”

ALBANIA:Singoli: Gjith Jetën-2Ton

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Ciao-Wanda

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Vallonia)/Dance Monkey- Tones and I (Germanofono)

Album: Hollywood bleeding – Post Malone (Fiandre) /Puisque c’est ecrit -Jean Baptiste Guegan (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: U krvi si – Igor Delač (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Vrući Ljetni Hitovi 2019- Interpreti Vari (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ESTONIA – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood’s Bleeding- Post Malone

FRANCIA- Singoli: Mechant- Niska ft Ninho

Album: Mr.Sal- Niska

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Best Of Volks-Rock’n’Roller- Andreas Gabalier

GRAN BRETAGNA- Singoli:Take me back to London – Ed Sheeran ft Stormzy

Album:Hypersonic Missiles-Sam Fender

GRECIA- Singoli: Señorita- Tamta & Snik (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISLANDA- Singoli: Señorita- Enginn eins og þú-Auður

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISRAELE: Singoli: Lied – Mse (nazionali) /Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

ITALIA-Singoli: Yoshi – Machete, Dani Fiav & J Balvin ft Tha Supreme, Fabri Fibra, Capo Plaza

Album:Mattoni- Night Skinny

LETTONIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:Reunie – Snelle

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

POLONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Afirmacja- Kamerzysta

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Norman Fucking Rockwell! – Lana Del Rey

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Hollywood bleeding – Post Malone

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Piece of your heart – Meduza ft Goodboys

SAN MARINO:Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

SERBIA- Singoli: -Slij Boj – Mc Stojan (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Hollywood bleeding – Post Malone

SLOVENIA- Singoli: Na plazo- Nica Zorjan (nazionali)/How do you sleep – Sam Smith (internazionali)

SPAGNA- Singoli: C Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalia y Ozuna

Album: Salto al color -Amaral

SVEZIA- Singoli: Flawless- Dree Low

Album:Nummer 1 – Einar

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Casanova- Fantasy

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Nehéz szó -Depressziò

