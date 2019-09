Oggi parliamo di una interessantissima band pop-indie che si sta ritagliando un piccolo spazio nel panorama della musica olandese. Gli Eerie Wanda sono un gruppo molto giovane che ha mosso i primi passi nel 2016 con la pubblicazione del loro primo album, Hum, mentre il secondo dal titolo Pet Town è di gennaio di quest’anno. A proposito risulta molto originale la realizzazione dell’ultimo album. Per Pet Town, ogni membro della band ha registrato le loro rispettive parti nelle loro case e in seguito le ha assemblate a distanza insieme.

La frontwoman olandese-croata Marina Tadic a riguardo ha rivelato in una intervista di aver scritto le canzoni in un periodo della sua vita in cui si sentiva completamente sola. Voleva quindi che anche il processo di registrazione fosse simile. Tuttavia i brani all’interno dell’album non hanno un’atmosfera particolarmente triste, o così almeno nel singolo omonimo. Nella videoclip possiamo vedere Tadic in una serata invernale in mezzo a molti gatti, la Pet Town appunto. La melodia è assolutamente coinvolgente e allegra, irresistibili poi gli schiocchi delle dita. La chitarra acustica poi ci trasporta in un sereno clima indie.

Altri brani di rilievo della band sono sicuramente Moon, sempre dell’ultimo album e I Am Over Here di Hum. Il primo è un brano molto semplice che anche grazie al video crea un’atmosfera molto particolare, molto ambient. Indie e semplice anche la seconda canzone accompagnata da una videoclip di animazione.

