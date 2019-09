“Where you are”, il nuovo singolo di Cesar Sampson

Si riaffaccia, con un nuovo singolo. Cesar Sampson. Il cantautore austriaco di origini anglo-caraibiche (sua zia è infatti Helen De Macque, meglio nota come Pepsie, del celebre duo Pepsie and Shirley, che negli anni 80), esce con “Where you are”, un brano non semplice all’ascolto ma che ne conferma le doti di autore, dopo il terzo posto all’Eurovision 2017 e dopo il singolo “Stone Cold”, del quale avevamo parlato tempo fa.

Si tratta di un brano che come il precedente, è parte del suo EP d’esordio che a 35 anni, dopo una carriera principalmente passata a scrivere con successo per altri artisti e a lavorare in vari progetti extramusicali (come fisioterapista e con i disabili), lo lancia come solista. Le firme sono le stesse del brano eurovisivo, ovvero il suo team: Borislav Milanov, Joacim Persson, Sebastian Arman e Alex Vargas.

