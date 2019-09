“Kehakeel”, l’elettropop coinvolgente di Liis Lemsalu

A 28 anni Liis Lemsalu è un nome ormai consolidato del pop estone. “Kehakeel” è il suo nuovo singolo che accompagna ed anticipa l’uscita del quarto lavoro. La cantautrice si è ormai definitivamente buttata sull’elettropop, in lingua estone ed è un’altra dimostrazione di come la musica non perde di bellezza anche quando è accompagnata da testi in lingue insolite. Il brano sta già scalando l’airplay nazionale.

Lanciata dalla versione estone di Pop Idol figlia ‘celebre’ (suo padre Marek è un ex nazionale estone di calcio) ha più volte tentato la qualificazione all’Eurovision senza riuscirci ma i suoi successi discografici in patria sono indiscussi. Un suo brano, “Sinu Ees”, con cui ha partecipato alle selezioni nazionali 2016, ha raggiunto e superato i 2 milioni di click, il doppio della popolazione estone. Recentemente è uscito “Tahed me jalge”, che ha anche una altrettanto interessante versione remix.

