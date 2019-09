Terza puntata di audizioni di X Factor. Si parte con Keemusabe: elettronica, rock alternativo dal sound vintage indie. cantano Motta: interessantissimi.

Passano anche i ternano Lorenzo Rinaldi, 18 anni, che sceglie un brano poco noto, “Never had” del guatemalteco Oscar Isaac; come anche l’orvietana Martina Maggi, già finalista a All Together now che ha cantato voce e piano Formidable di Stromae.Gabriele Troisi, voce e piano su Rose viola di Ghemon: molto bene.

La Sierra rielabolano con un loro testo Stolen dance dei tedeschi Milky Chance. Eccezionali (ma prendono tre sì e vanno al riascolto).Interessanti anche il timbro vocale di Eclisse, Jordy Brown che porta sul palco per la prima volta un pezzo dei Quintorigo (La nonna di Frederik l’ho portata al mare), che però va al riascolto e il folk acustico degli Accasaccio. Meno Daniele Acerboni, già corista nella finale del 2017, su Billie Eilish, ma qui è questione di gusti, lui va avanti.

Avanti anche i Metriaksak, Arianna Del Giaccio, Cicco Sanchez, Matilde Ardemagni, Karma, Flora Cavina, la catalana Maria Stija De Cuevas su Malo di Bebe; Tomas Tai, Ambo i lati, Sarah Delijah, Beatrice Giliberti, Rosso Petrolio, Riccardo Berticelli, Sea, Nuva, Marco Puglisi, Michele Sette.



Kobi su “Hey ya” degli Outkast riarrangiato voce e chitarra e quindi stravolto, prende solo tre sì e quindi dovrà ricantare davanti al giudice della sua categoria, così come Michelangelo Cavadini.



Damiano Minisci, convincente come rapper, improponibile come cantante: non entra. Bocciati anche Anonimo (stona chiaramente), Maria Chiara Rosenthal (che distrugge Rino Gaetano).

LE CATEGORIE

A fine puntata sono state svelate le categorie per ciascun giudice, che ora sarà chiamato a riascoltare i propri artisti con tre sì. Samuel dei Subsonica avrà i GRUPPI; Mara Maionchi avrà gli OVER 24; Malika Ayane UNDER 24 UOMINI; Sfera Ebbasta UNDER 24 DONNE.

Mi piace: Mi piace Caricamento...