“The Underground”, il remix di Faruk Sabanci del brano di Mariama

Accoppiata esotica. Lui è Faruk Sabanci, un dj turco della nuova generazione che non è soltanto producer ma musicista a tutto tondo.Trascorrendo infatti i suoi primi anni a studiare pianoforte e composizione, Faruk si poi è avvicinato alla musica dance elettronica della fine anni novanta tanto che alla tenera età di soli 16 anni ha firmato il suo primo contratto discografico.

Il primo a notare il potenziale di Faruk Sabanci è stato Armin van Buuren, che durante il suo programma radiofonico in olanda ha citato Faruk come “il principale produttore della Turchia e un produttore che ammiro molto” mentre un’altra leggenda, Tiesto definito Sabanci “uno dei talenti più giovani del futuro”, tanto da volerlo nel suo tour mondiale a soli 18 anni.

Lei è Mariama Jalloh, 33 anni, una delle voci più forti dell’Africa musicale contemporanea. Nata in Sierra Leone, cresciuta in Germania e ora residente in Francia, con quattro album all’attivo, di ottimo successo. Il brano che qui potete ascoltare, ‘The Undergorund”, è il remix dell’originale di Mariama, contenuto nel primo lavoro dell’artista, datato 2009.

