Charts: in ascesa la colonna sonora delle Charlie’s Angels

Prosegue la corsa di Shawn Mendes & Camila Cabello e dell’australiana Tones and I ma la notizia della settimana è la grande ascesa del tema portante della colonna sonora del nuovo film ‘Charlie’s Angel’s’, in uscita in Italia a Novembre, vale a dire “Don’t call me angel”, cantato da Miley Cyrus, Lana Del Rey e Ariana Grande

ALBANIA:Singoli: Enigme – Art Abazi Ft. Mc Kresha

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 10 Jahre – Best Of VolksRock’n’Roller- Andreas Gabalier

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Vallonia)/An Guten Tagen – Johannes Ording (Germanofono)

Album: Hollywood bleeding – Post Malone (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: U krvi si – Igor Delač (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Izmiješane Boje- Vanna (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Stepzologi- Stepz

ESTONIA – Singoli:Fur Oksana – Nublu x Gameboy Tetris

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood’s Bleeding- Post Malone

FRANCIA- Singoli: Un peu de haine- PLK

Album: Mr.Sal- Niska

GERMANIA –Singoli:110- Capital Bra & Samra & LEA

Album: Superize – Shirin David

GRAN BRETAGNA- Singoli:Take me back to London – Ed Sheeran ft Stormzy

Album:Whye me why not – Liam Gallagher

GRECIA- Singoli: Señorita- Tamta & Snik (nazionali) / Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) -Miley Cyrus, Lana Del Rey, Ariana Grande (Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISRAELE: Singoli: Yalla Bye – Kobi Marimi (nazionali) /Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

ITALIA-Singoli: Una volta ancora – Fred De Palma ft Ana Mena

Album: Scatola nera – Gemitaiz & Madman

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

POLONIA- Singoli:on the beach- Jubel

Album: Mr. Keke- Keke

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Solo- Bernardo Sassetti

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mesic- Viktor Sheen

Album: Hollywood bleeding – Post Malone

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

SAN MARINO:Singoli: Heaven – Avicii ft David Martin

SERBIA- Singoli: Favorito – Hurricane (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Hollywood bleeding – Post Malone

SLOVENIA- Singoli: Pegica – Magnifico (nazionali)/Thinking of you – Simply Red(internazionali)

SPAGNA- Singoli: C Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalia y Ozuna

Album: Amuza – Miki Nunez

SVEZIA- Singoli: Pippi- Dree Low

Album: Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Heimweh – Ärdeschön

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) -Miley Cyrus, Lana Del Rey, Ariana Grande

Album: Nehéz szó -Depressziò

Mi piace: Mi piace Caricamento...