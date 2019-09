Ecco Blu Samu, astro nascente dell’Hip-Hop belga (con influenze sudamericane)

Preparatevi ad ascoltare qualcosa di veramente unico e affascinante. Salomé Dos Santos, in arte Blu Samu, è una giovanissima artista belga di origini portoghesi di 24 anni in grado di mischiare diversi generi fra loro, nonché tre lingue. Nasce in un distretto di Anversa, ma ben presto i suoi genitori la portano nel loro paese d’origine, ovvero il Portogallo. A 6 anni torna ad Anversa per dieci anni per poi trasferirsi definitivamente nella capitale belga, Bruxelles.

In realtà non proprio definitivamente: in un’intervista ha infatti rivelato che probabilmente cambierà ancora città. In ogni caso sembra che abbia trovato il suo ambiente ideale nella capitale. Il blu nel suo nome si riferisce alla malinconia, mentre samu si deve al suo interesse per il guerriero samurai.

A segnare l’esordio nella sua carriera è un fatto molto tragico: infatti scrive il suo primo brano a 19 anni dopo il suicidio del suo primo amore. Per ora conta all’attivo due EP, uno del 2015 e uno del 2018, anno in cui tra l’altro ottiene un notevole riconoscimento, ovvero la vittoria della categoria urban ai Red Bull Elektropedia Awards.

Il primo singolo è I run tra rap e soul: rivela subito il suo lato maschiaccio con un testo diretto senza mezzi termini. Ho iniziato questa fottuta musica, oggi ho messo la mia anima nel flow su cui ho sputato.

Un altro brano ancora più interessante è Clumsy Queen, dove emerge chiaramente tutto il suo talento tra hip-hop, soul e r & b.

Meritano un ascolto anche Goose e Nathy.

