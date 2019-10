“How do you want me?” (e non solo): il rock made in Austria di Tanzos

Mik Tanzos è un nome non notissimo del pop austriaco ma il suo rock si sta piano piano facendo largo. Anche perchè l’anno prossimo festeggerà 10 anni di carriera, molti dei quali passati a scrivere e cantare canzoni con gli Zeronic, band che debuttò aprendo il concerto viennese di Bryan Adams.

Una vittoria agli Amadeus Awards (gli Oscar della musica austriaca), ha lavorato con la sua band insieme a Gareth Jones, già al fianco di gente come Nick Cave e i Depeche Mode. Oggi, debutta da solista con alcuni singoli di ottimo livello. Uno è “How do you want me?”, che trovate qui sotto. Un altro l’altrettanto energetico “Time will fly”, che da anche il titolo al primo lavoro e prima ancora era uscito “A sign of peace”. Se amate il rock, è sicuramente un nome da tenere d’occhio, l’esperienza si sente.

