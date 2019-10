MTV European Music Awards: in corsa fra gli altri Mahmood, Mabel, Lewis Capaldi, Sigrid e Maruv

Scattate le votazioni per gli MTV Europe Music Awards, il premio organizzato dall’emittente transnazionale musicale MTV. In palio la serata finale, quella nella quale saranno assegnati i premi continentali, che si svolgerà il 3 novembre prossimo al Fibes Conference ed Exhibition Center di Siviglia.

Il premio italiano vede grande favorito Mahmood, che dopo la vittoria a Sanremo ed il secondo posto all’Eurovision di “Soldi”, i tre dischi di platino e i milioni di visualizzazioni nel mondo, si prepara al tour internazionale: dovrà sfidarsi per il Best Italian Act con Achille Lauro, Salmo, Elodie, Coez ed Elettra Lamborghini. Si può votare per Mahmood andando sul sito degli MTV Europe Music Awards Italia.

Diversi nomi passati da questo sito e dei quali siamo stati fra i primi a parlare fra i nominati. Nel Regno Unito, Lewis Capaldi e la figlia d’arte Mabel sfidano il grande favorito Ed Sheeran; in Finlandia, potrebbe essere l’anno della consacrazione per Alma; mentre nel derby fra dj norvegesi Alan Walker-Kygo potrebbe inserirsi Sigrid; in Svezia invece, potrebbe essere clamorosamente assegnato un premio alla memoria per Avicii, anche se Zara Larsson è in piena corsa.

Sul fronte dei paesi mediterranei, in Spagna è gara aperta perchè Rosalia, che ha vinto praticamente tutto, non è nelle nomination regionali bensì in quelle dei premi assoluti (con grande possibilità di vincere nella categoria Push): gli Amaral freschi di nuovo album, se la vedranno, con ogni probabilità con Lola Indigo. In Francia sarà sfida a tre fra Aya Nakamura (favorita), DJ Snake e Dadju, mentre in Portogallo favorito David Carreira.

Loredana Zefi, sfida in Svizzera Stefanie Heinzmann e Ilira, reduce dalla hit “Fading” con Alle Farben, mentre in Germania potrebbero spuntarla i Rammstein, anche se gli AnnenMarieKantereit sono un bel fenomeno.

EUROVISION. Sul fronte Eurovision, oltre Mahmood, Nbn c’è, nel Best Dutch Act il vincitore dell’Eurovision Duncan Laurence mentre l’ucraina Maruv, protagonista della vicenda che ha portato il suo paese a ritirarsi dall’edizione 2019, è in corsa proprio in quella Russia che è stata la causa scatenante del tutto (ma dovrà vedersela con l’emergente Zivert, non sarà facile). La campionessa in carica dello Junior Eurovision, Roksana Wegiel è in corsa in Polonia, dove il favorito è però Dawid Podsziadlo. In Ungheria, dove il favorito è Viktor Kiraly, in corsa Andras Kallay Saunders.

PREMI INTERNAZIONALI. Come sempre, briciole per l’Europa. Rosalia è in corsa per il Best video, Best Collaboration (dove c’è anche Mark Ronson), Best Look e Best Push (insieme a Lewis Capaldi, Mabel e Jade Bird); Lewis Capaldi e Mabel concorrono anche per il Best New Act (dove però ci sono Billie Eilish e Ava Max); Liam Gallagher corre nel Best Rock; l’inglese FKA Twiggs nel Best Alternative; Martin Garrix, Dj Snake e Calvin Harris nella categoria Electronic; i Muse nel World Stage.

Le categorie europee

Best UK & Ireland Act

Lewis Capaldi(UK)

Dave(UK)

Mabel(UK)

Ed Sheeran(UK)

Little Mix(UK)

Best Danish Act

Christopher

Gilli

Lukas Graham

MØ

Nicklas Sahl

Best Finnish Act

Alma

Benjamin

Gettomasa

JVG

Robin Packalen

Best Norwegian Act

Alan Walker

Astrid S

Kygo

Ruben

Sigrid

Best Swedish Act

Avicii

Jireel

Zara Larsson

Molly Sandén

Robyn

Best German Act

AnnenMayKantereit

Juju

Luciano

Marteria &Casper

Rammstein

Best Dutch Act

Josylvio

Maan

Nielson

Snelle

Yung Felix

Best Belgian Act



IBE

MATTN

Tamino

Zwangere Guy

Best Swiss Act

Stefanie Heinzmann

Loredana Zefi (GER)

Ilira

Monet192

Faber

Best French Act

Aya Nakamura

Dadju

DJ Snake

Kendji Girac

Soprano

Best Italian Act

Coez

Elettra Lamborghini

Elodie

Mahmood

Salmo

Best Spanish Act

Amaral

Anni B Sweet

Beret

Carolina Durante

Lola Indigo

Best Portuguese Act

David Carreira

Fernando Daniel

Plutónio

ProfJam

TAY

Best Polish Act

Bass Astral x Igo

Daria Zawiałow

Dawid Podsiadło

Roksana Węgiel

Sarsa

Best Russian Act

Face

Little Big

Maruv

Noize MC

Zivert

Best Hungarian Act

Hősök

Jumodaddy

András Kállay-Saunders

Viktor Király

Mörk

