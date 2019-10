“Salto al color”, il nuovo bellissimo album degli Amaral

Tornano alla grande gli Amaral. Eva Amaral e Juan Aguirre escono con un nuovo album intitolato ‘Salto al color’ ed in un colpo solo si guadagnano la vetta della classifica spagnola e la nomination agli MTV European Awards per il loro Paese. C’è da dire che quando si fa riferimento al pop rock spagnolo, non si può non far riferimento a loro, che nel corso di 21 anni di carriera hanno sempre solcato i vertici delle classifiche nazionali.

L’ultimo lavoro uscito quattro anni fa, ‘Nocturnal’, comunque terzo in classifica, è stato forse l’unico mezzo passo a vuoto di una carriera che li ha visti sempre premiatissimi, con dischi d’oro e di platino. “Salto al color” ha diversi singoli bellissimi. Uno è “Mares igual que tu”, che trovate qui sotto, ma meritano un ascolto anche “Tambores de la rebellion”, o la ancora più bella ‘Señales“, o l’elettropop ‘Juguetes rotos”. L’album è ascoltabile per intero a questo link

Per loro parlano i numeri: oltre 4 milioni di copie vendute, che nella Spagna di oggi sono una enormità e tour sold out, anche negli ultimi anni in cui i riscontri di vendita sono stati minori (ma non i passaggi radiofonici). La produzione si conferma di altissimo livello.

