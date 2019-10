“Are you feeling it too?”, il nuovo singolo degli Off Bloom

Degli anglo-danesi Off Bloom avevamo parlato due anni fa in occasione della loro vittoria agli oggi defunti EBBA Awards, ora torniamo a parlarne perchè è uscito un pezzo bellissimo che si chiama “Are you feeling it too?“. Si tratta di un singolo che anticipa il loro terzo lavoro, attualmente in lavorazione. Sound elettronico, ma anche grande groove, come nel precedente “Am I insane?“.

Sono senz’altro una delle realtà migliori della musica elettronica fusa al pop di questo ultimo periodo e continuano ad esibirsi con successo in diversi eventi dedicati alla EDM di tutta Europa. Certamente,nella loro produzione si sente l’influenza di gente come Hudson Mohawke, Baauer, Major Lazer e Aluna George. Un gruppo dalle grandi potenzialità, da tenere d’occhio.

