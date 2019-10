Airplay e download: tiene Ed Sheeran ma sale Kygo

Sempre al comando Ed Sheeran, con il suo singolo in collaborazione con Khalid ma scala posizioni ‘Higher love’, la cover di Steeve Winwood registrata da Whitney Houston che il dj norvegese Kygo ha remixato per farne un successo postumo dell’artista americana.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

2. Dance monkey- Tones and I

3. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

4. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

5. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

6. Senorita – Shwn Mendes & Camila Cabello

7. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

8. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

9. Circles – Post Malone

10.Heaven-Avicii ft Chris Martin (SWE/GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

2. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

3. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

4. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

5. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

6. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

7. Heaven-Avicii ft Chris Martin (SWE/GBR)

8. How do you sleep- Sam Smith (GBR)

9. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

10.Sorry- Joel Corry (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

2. Dance monkey- Tones and I

3. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

4. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

5. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

6. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

7. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

8. Circles- Post Malone

9. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

10.Lalala -Y2K ft Bbnos

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

2. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

5. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

6. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

7. Heaven- Avicii ft Chris Martin (SWE/GBR)

8. How do you sleep – Sam Smith (GBR)

9. Roller- Apache 207 (GER)

10. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

