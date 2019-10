Ricerca per:

Saranno 19 i paesi in gara, col ritorno dopo 15 anni di assenza della Spagna.

Con lui e con la piccola interprete, Marco Iardella, Fabrizio Palaferri ed Emilio Di Stefano, tutti in quota Zecchino d’Oro, con l’Antoniano che ha fatto da sovrintendente alla scelta italiana. L’Italia ha vinto lo Junior Eurovision alla prima partecipazione, nel 2014, con “Tu primo grande amore” di Vincenzo Cantiello ; è poi arrivata terza con “Cara mamma (Dear mom)” di Fiamma Boccia due anni dopo. Lo scorso anno ha chiuso al settimo posto con “What is love” di Melissa e Marco .

Sarò Marta Viola, torinese, 10 anni, a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2019, la versione dell’Eurovision dedicata ai bambini dai 9 ai 14 anni, che si svolgerà quest’anno il 24 novembre (ore 16, diretta RaiGulp) a Gliwice, in Polonia. La canzone, dal titolo “ La voce della Terra”, è a tema ambientale ed è firmata dal consolidato team che da diversi anni firma i brani italiani, con a capo Franco Fasano, già autore di ‘Avrei voluto’, in gara all’Eurovision 1989 con Anna Oxa e Fausto Leali.

Junior Eurovision 2019: per l’Italia Marta Viola con “La voce della Terra”. Sono 19 i paesi in gara

