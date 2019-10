Charts: tiene Tones and I ma occhio anche a Dermot Kennedy

Colpo grosso dell’irlandese Dermot Kennedy (ne avevamo parlato qui), che piazza il suo album d’esordio “Without fear” in testa in patria e anche nel Regno Unito, ottimo viatico per scalare l’Europa. Per il resto tiene ancora Tones and I.

ALBANIA:Singoli: Genick-Loredana

Album: Live 2019- Taulant Bajraliu

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Ich und keine maske – Sido

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/Einmal im Leben-Wincent Weiss (Germanofono)

Album: Ghosteen – Nick Cave & The Bad Seeds (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: Sva blaga ovog svijeta – Mia Dimsic & Marko Tolja (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Gratis Hits Live – Kud Idijoti (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Stepzologi- Stepz

ESTONIA – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Kausi 10 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: He oh – Gambi

Album: Mr.Sal- Niska

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Berlin lbet 2 – Capital Bra & Samra

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Without fear – Dermot Kennedy

GRECIA- Singoli: Pantha (Remix) – Dappy Light (nazionali) / Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) -Miley Cyrus, Lana Del Rey, Ariana Grande (Internazionali)

Album: Lover – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli:Enginn eins og þú-Auður

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISRAELE: Singoli: Lied – Mshe (nazionali) /Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

ITALIA-Singoli: Gigolò- Lazza & Sfera Ebbasta ft Capo Plaza

Album: Zero il folle- Renato Zero

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Hoe do you sleep? – Sam Smith

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Arif i Waanderland- Arif

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Gimma- Joysilvio

POLONIA- Singoli:Hej Hej- Daria Zawialow

Album: Muzik W Polcezna- Pezet

PORTOGALLO- Singoli: Vivi Good- Julinho KSD

Album: O melhor de António Variações- António Variações

REPUBBLICA CECA- Singoli: Růže (feat. STEIN27)- Calin

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli:Pod gipnozom- Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli: Prima che diventi giorno-Jovanotti

SERBIA- Singoli: Favorito – Hurricane (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Hollywood bleeding – Post Malone

SLOVENIA- Singoli: Sam – Pupa (nazionali)/Thinking of you – Simply Red(internazionali)

SPAGNA- Singoli: C Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalia y Ozuna

Album: Abbey Road- The Beatles

SVEZIA- Singoli: Pippi- Dree Low

Album: Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: No 3 Nächt bis morn- Tommy Vercetti

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Adj még egy napot- Gyorgy Molnar Elefant

Album: Idősziget- Akos

