Alekseev torna con un nuovo singolo, “Kamen’ i Voda” con video suggestivo girato in Islanda

Avevamo visto Alekseev l’anno scorso esibirsi in una performance di Forever non molto felice all’Eurovision presso l’Altice Arena di Lisbona. Le scelte sui vestiti e la rosa trash avevano ridimensionato di grano lunga le aspettative su di lui che di fatto non riuscì a qualificarsi nemmeno al Grand Final. Aspettative che prima però erano molto alte. Sì, perché stiamo parlando di uno degli artisti pop che già allora era tra i più in voga nel mondo russofono.

Dopo la sfortunata esperienza all’evento musicale più grande d’Europa lo ritroviamo quest’anno con la pubblicazione di un nuovo album a maggio, Моя звезда (Moya zvezda, cioè Mia stella).

Dopo, giusto qualche settimana pubblica in successione due teaser trailer di un nuovo brano Камень и Вода (Kamen’ i Voda, ovvero Pietra e Acqua) edito definitivamente 4 giorni fa. Il compositore è Ruslan Quinta, che con Andrei Frantsuz ha realizzato anche il testo mentre Alan Badoev è diventato il regista del video, girato in Islanda, in un paese di paesaggi incredibili e suggestivi. Nomi molto famosi in Ucraina, madrepatria del cantante. Interessante notare poi che proprio le ultime righe del testo sono state scritte in Islanda, e il regista ha riportato al suo luogo naturale il brano realizzandone un video.

L’amore non ha bisogno di essere cercato, arriverà, aspetteremo: così recita il ritornello del brano che racconta della solitudine del protagonista alla ricerca dell’amore che sembra non giungere mai. Aspetterà per anni, in attesa di vivere per sempre l’amore con un ragazza come l’Acqua del mare che lambisce per sempre la Pietra degli scogli.

