Kompromat, il nuovo progetto elettronico francese che parla tedesco

Arriva un progetto musicale interessantissimo, che mette insieme Francia e Germania, ma anche percorsi musicali molto diversi. Kompromat è infatti un duo EDM transalpino composto da Vitalic, dj francese piuttosto noto nell’ambiente, grande sperimentatore (ne avevamo parlato in questo post), mentre Rebeka Warrior è l’alterego di Julia Lanoë, cantautrice elettroclash e indie folk lontana dal mainstream ma con diverse ottime cose all’attivo.

Da poco è uscito il primo album di questo duo, Traum und existenz, che ha la caratteristica di essere cantato in tedesco, talvolta mescolato al francese, come in “De mon âme à ton âme“, che vede la partecipazione dell’attrice Adele Haenel, sia in maniera totale, come in “Niemand“, premiata come miglior canzone ai Berlin Music Video Awards. Beat anni 80, mescolati al pop in una fusione decisamente di livello. Tutto l’album merita, è ascoltabile qui.

C’è un chiaro omaggio ai maestri del genere, i Krafwerk, sia nella copertina che nelle produzioni, ma l’omaggio al passato è rivisitato in chiave moderna, dando così al progetto una rinnovata freschezza. E’ appena partito il loro tour europeo.

