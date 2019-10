Alla scoperta dell’elettropop con influenze creole di Charlotte Adigery

Charlotte Adigery, mamma creola della Martinica, padre belga, è uno dei nomi più interessanti della scena musicale europea ed è tra i sedici candidati ai Music Moves Europe Awards, “Zandoli” è l’EP uscito ormai sette mesi fa e che comprende tante belle tracce: elettronica, sperimentazione, pop ma anche sonorità creole. E un mix linguistico, fra il francese, l’inglese e il creolo. “High lights” che trovate qui sotto è un esempio del suo particolarissimo sound.

Ma ancora migliore è “Patenipat“, nel quale ci sono dentro tutte le sue origini. Adigery, infatti è una discendente della tribù nigeriana degli Yoruba, popolo fuggito alla schiavitù nell’isola di Martinica, e prende spesso ispirazione dalla tradizione musicale dei suoi antenati caraibici. In questo secondo brano, in particolare il refrain ipnotico è “zandoli pa té ni pat”, una sorta di formuletta creola che significa “il geco (appunto lo zandoli) non aveva le zampe”, il cui ritmo ricorda le danze gwoka che erano all’ordine del giorno circa un secolo fa in Martinica. il lavoro vanta una produzione importante, quella diDavid e Stephen Dewaele, meglio conosciuti come Soulwax e 2Many DJs.

