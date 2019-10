“Armas” (e altre canzoni): la svolta sexy ed elettropop di Samra Rahimli

Una svolta sexy che non passa decisamente inosservata. I più appassionati fra voi lettori ricorderanno Samra Rahimli, la giovane azera uscita da The Voice che nel 2016 rappresentò il suo Paese all’Eurovision Song Contest col brano ‘Miracle’. Uno dei brani migliori di quella edizioni, non supportato purtroppo da una prova vocale altrettanto valida, che la costrinsero al ventesimo posto.

Di quella performance restò in testa soprattutto l’outfit dorato e attillato, che certamente non passò inosservato. E forse è proprio da quella apparizione che Samra ha deciso di virare, sempre supportato dal team autoriale svedese, su una svolta decisamente sexy. Elettropop di facilissima presa, in gran parte in lingua azera, come nel caso di questa interessantissima ‘Armas‘ ed un video nel quale le grazie di questa venticinquenne sono ben mostrate.

Ma recentemente sono uscite altre belle cose: per esempio ‘Pidzhak‘, in russo, oppure i pezzi in inglese ‘Hypnotized‘ e “Badminton“, oltre all’altro in azero “Ters gedir”. Tutto molto interessante, da ascoltare e da vedere.

