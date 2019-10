I KEiiNO pubblicano “Dancing in the Smoke”, singolo a tema ambientalista

Vincitori assoluti del televoto all’Eurovision di Tel Aviv, i KEiiNO non si sono fermati e hanno continuato a sfornare brani. Erano stati creati creati appositamente per vincere il Melodi Gran Prix 2019 e così è stato con un brano, Spirit In The Sky, dal sapore fortemente “eurovisivo”. Sì, perché si tratta del classico brano pop ballabile impreziosito dall’elemento locale, in questo caso la lingua sami del nord portata portata da Fred Buljo.

Questi elementi che li hanno permesso di ottenere un consenso popolare enorme sono continuamente ripresi in tutti i brani successivi. Dopo essersi cimentati in una cover ben riuscita di Shallow, il famosissimo brano di Bradley Cooper e Lady Gaga, pubblicano Praying ,Villa ha dig(cover). Tutti e due brani estremamente ballabili e pop.

Ma arriviamo a quattro giorni fa con la pubblicazione di Dancing In The Smoke. Ancora una volta assistiamo a un perfetto duo di Alexandra Rotan e Tom Hugo accompagnato dall’ormai classico joik di Fred Buljo. L’elemento di novità, se così vogliamo chiamarlo, dato che ormai moltissimi artisti stanno cavalcando questo tema, è il testo ambientalista. Non accorriamo quando il mondo va in fiamme/ balleremo nel fumo/ no, non ti preoccupare quando le fiamme si alzano/ noi balleremo nel fumo. Con una probabile allusione alla foresta Amazzonica in fiamme i KEiiNO ci fanno notare che non ci impegniamo molto per migliorare la situazione e che, incuranti, continuiamo a fregarcene ballando.

