“Que me gusta”, il ritorno (in lingua spagnola) delle Twiins

A volte ritornano. Anche perchè- come si suol dire – la svolta latina non si lega a nessuno. Così, nel solco delle loro colleghe rumene, anche le gemelle slovacche Twiins tornano sulle scene con un brano bilingue anglo-spagnolo, che mescola pop e reggaeton. “Que me gusta” segna il loro ritorno dopo qualche anno in cui, sostanzialmente, sono rimaste ai margini della scena musicale, senza più trovare un brano capace di scalare le classiche.

Nel loro caso si può dire che la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2011, col brano “I’m Stiil alive”, finita con l’eliminazione in semifinale, non abbia portato bene. Sono seguiti alcuni singoli, sempre in inglese, fra cui “Sagapo”, uscito in rotazione anche in Italia grazie alla etichetta catanese CDF e poco altro. Ora tornano, prodotte da una etichetta greca, la Panik (che negli ultimi anni è stata dietro alle produzioni eurovisive elleniche), alla ricerca di un rilancio

