Sanremo Giovani 2019, ecco i 65 semifinalisti: nomi noti, giovani emergenti e tanti ex talent

Definiti dalla commissione artistica i 65 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019. Si tratta dei nomi che adesso si esibiranno presso il Teatro delle Vittorie a Roma di fronte alla commissione musicale presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Da questo lotto, usciranno 20 nomi che poi si esibiranno in diretta nel corso di Italia Sì’ programma di Marco Liorni. I 10 vincitori si giocheranno 5 posti per l’Ariston, nella sezione giovani. Gli altri tre usciranno uno dalla scorsa edizione di Sanremo Young (non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere la vincitrice Tecla Insolia, visto l’abbassamento a 15 anni dell’età minima) e due come sempre da Area Sanremo.

NOMI NOTI. Diversi nomi noti. Su tutti Federica Abbate, già seconda come autrice a Sanremo con “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin, poi canzone che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2016, nonchè grande sconfitta l’anno scorso. Finalista l’anno scorso anche Giulia Mutti. Poi c’è una band emergente della quale abbiamo parlato, gli Eugenio in via di Gioia. Poi attenzione ad un altro emergente del quale abbiamo parlato, Filo Vals, figlio del produttore cinematografico Pietro Valsecchi, già semifinalista l’anno scorso come anche Le Larve, il citato Merlo, Cobalto e Seba. Icaro, sempre in tema eurovisivo, è Antonello Carozza, ex Amici e Sanremo 2006 fra i Giovani, autore di diverse canzoni sammarinesi per lo Junior.

Da X Factor, gli ex concorrenti Leo Gassman (figlio di Alessandro), Matteo Costanzo, Nico Arezzo; da The Voice of Italy Samuel Pietrasanta; da Amici YaMatt, Jefeo, Federico Baroni, Michele Merlo (aka MikeBird), Mose Thomas Bocchimpani; Shari esce invece da Tu si que Vales ed è stata scelta da Benji & Fede come voce per il loro ultimo singolo Sale.

YaMatt – Desideri

I Tristi – L’ultima notte dell’anno

Fadi – Due noi

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Nico Arezzo – Volo

Loren – Stendhal

Manuel Finotti – Inshallah

Réclame – Il viaggio di ritorno

Devil A – Disordine

Fasma – Per sentirmi vivo

Leo Gassmann – Va bene così

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Jefeo – Un due tre stella

Ainè – Van Gogh

Iostoconpaolo – Io sono Paolo

Libero – La casa del vento

Simona Severini – Una cosa bella

Shari – Stella

Cobalto – Glover

Calma – Labbra & Winston

Richi Sweet – Dedicata a me

Five and fist – Prima di te

Chico – Con me

Avincola – Un rider

Caponetti – Batman Autogrill

Mose – Hai mai

Federico Baroni – Psycho Love

Le Larve – Piove

Cristina Cafiero – In punta di piedi

Liberementi – Laurearmi in felicità

Nova – Resta

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Matteo Costanzo – La giusta distanza

Michele Merlo – Vorrei proteggerti dal mondo

Epicoco – Daquando mi hai detto di sì

Moonage – Portogallo

Blindur – Eclisse

Le radici – Mi basterebbe il tuo nome

Filo Vals – Lunedì

Puritano – La storia della vita mia

Lucky&Strike – Sangue & Rossetti

Icaro – Via

WakeUpCall – Tu non ascolti mai

Miki – E’ tutto un bla bla bla

Mike Baker – Stupido

Leonardo De Andreis – Rivelazione

Seba – Davide contro golia

Marko – Vivròperte

Thomas – Ne 80

Revman – San Michele il poliziotto

Roberta Finocchiaro – L’anima è l’unica chiave

Idem – Non me ne frega un ca

Marco Sentieri – Billy Blu

Raim – Labirinto

Gavio – La mia generazione

Patrizio Santo – L’estate a dicembre

Filippo Ruggieri – Ah Paolè!

Eugenio in via di gioia – Tsunami

Easy Funk – Sognare è gratis

Manitoba – Ci divertiamo

Manuel Moscatti – Dimentica

Bizzarro – Parla solo con me

Leonardo Tomarelli – Ne ho bisogno

Madda – La mia stanza

Alessandro Coli – Paranoia

