Sanremo 2020: il regolamento ufficiale. Il vincitore all’Eurovision Song Contest

Ufficiale il programma dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 4 al 9 febbraio prossimo. Confermato l’abbinamento con l’Eurovision Song Contest, per l’artista vincitore, ma con una novità: stavolta gli artisti dovranno comunicare in anticipo se intendono o no avvalersi dell’opportunità eurovisiva in caso di vittoria, così che nel caso si trovasse di fronte ad un artista che non intendesse farlo, la Rai potrà immediatamente procedere a selezionarne un altro fra i Campioni “secondo propri criteri”.

Le novità sono l’eliminazione del televoto nella prima esecuzione di Campioni e Nuove Proposte e una terza serata dedicata alle canzoni dei 70 anni del Festival la cui interpretazione farà media per la classifica finale. Votano in questo caso musicisti e coristi dell’orchestra del Festival.

Prima serata (martedì 4 febbraio 2020)

Si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston e verranno eseguite 10 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE. Votazione a cura di una giuria demoscopica. Le due canzoni delle Nuove Proposte saranno sfide dirette senza appello: chi vince va in finale, l’altra esce.

Seconda serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

Esecuzione delle altre 10 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE. Votazione a cura di una giuria demoscopica. Le due canzoni delle Nuove Proposte saranno sfide dirette senza appello: chi vince va in finale, l’altra esce.

Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 20 canzoni dei Campioni, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della prima serata (le prime 10) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 10

Terza serata (giovedì 6 febbraio 2020) SANREMO 70

Esecuzione da parte dei 20 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli artisti potranno avvalersi di ospiti. Votano in questo caso musicisti e coristi dell’orchestra del Festival. Sarà annunciata una nuova classifica comprendente la media delle percentuali della prima esecuzione e di queste cover.

Per le Nuove Proposte è la serata di semifinale. A scegliere i finalisti saranno giuria demoscopica, sala stampa dell’Ariston e Televoto, con il seguente peso: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %.

Quarta serata (venerdì 7 febbraio 2020)

Esecuzione delle 20 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE. Votano, per entrambe le sezioni giuria demoscopica, sala stampa dell’Ariston e Televoto, con il seguente peso: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %. Per i Campioni sarà fatta una nuova classifica con la media delle percentuali di tutte le esibizioni. Per le Nuove Proposte sarà ovviamente decretato il vincitore.

Quinta Serata – Finale (sabato 8 febbraio 2020)

Esecuzione delle 20 canzoni in competizione della sezione CAMPIONI. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione CAMPIONI. Votano giuria demoscopica, sala stampa dell’Ariston e Televoto, con il seguente peso: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %. Verrà proclamata la classifica con la media delle percentuali di tutte le esibizioni.

A questo punto saranno proposte di nuovo le tre canzoni ai primi tre posti. Con percentuali AZZERATE, nuova votazione di Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 % e proclamazione del vincitore.

