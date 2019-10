“Love dont’hate it”, il nuovo singolo di Duncan Laurence

Un bel rientro dopo una grande stagione di successi. Duncan Laurence, il cantautore che ha riportato dopo 44 anni l’Eurovision Song Contest, che l’anno prossimo si terrà a Rotterdam, il 12, 14 e 16 maggio, esce con un nuovo interessantissimo singolo, dal titolo “Love dont’hate it”, mentre nel frattempo continua a lavorare al primo album da solista.

Arcade, la canzone con la quale ha trionfato sul palco di Tel Aviv, ha vinto quattro dischi di platino in patria, più altri due dischi d’oro in Europa e lo ha mantenuto per diverse settimane in testa o in top 5 nelle classifiche europee (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Estonia, Islanda, Lituania, Israele), raggiungendo il mezzo milione di copie. E successivamente l’artista è stato protagonista di un importante tour europeo, tuttora in corso, che fra l’altro il 14 novembre lo porterà a Milano alla Santeria.

