Charts: “Dance monkey” di Tones and I è ancora padrona

Continua la marcia trionfale in gran parte d’Europa della busker australiana Toni Watson, in arte Tones and I

ALBANIA:Singoli: Sicko – Tayna

Album: United State of Albania- MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Berlin lebt 2 – Capital Bra & Samra

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/Einmal im Leben-Wincent Weiss (Germanofono)

Album: Boven de wolken – Niels Destadtbader (Fiandre) /Live 2019 – Mylène Farmer (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: U krvi si – Igor Delac (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Gratis Hits Live – Kud Idijoti (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Super Mario- Node

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ESTONIA – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Kausi 10 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Popopop – Gambi

Album: Ce mond est creul- Vald

GERMANIA –Singoli:Wieso tust du dir das an?- Apache 207

Album: MTV Unplugged – Santiano

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Everything not saved will be lost Part 2 – Foals

GRECIA- Singoli: Pantha (Remix) – Dappy Light (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: 777 – Toquel

IRLANDA- Singoli:Ride it – Regard

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli:Circles- Post Malone

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISRAELE: Singoli: Lied – Moshe (nazionali) /Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

ITALIA-Singoli: Good vibes – Benji e Fede

Album:Dance Monkey- Tones and I

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Ride it – Regard

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Gimma- Joysilvio

POLONIA- Singoli:Hej Hej- Daria Zawialow

Album: Alma mater – Shellerini

PORTOGALLO- Singoli: Vivi Good- Julinho KSD

Album: 7 – David Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Srdce nehasnou- Karel Gott & Charlotte Ella Gotteva

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Loco Contigo – DJ Snake ft J Balvin & Tyga (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Pod gipnozom- Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli: Io sono bella- Emma

SERBIA- Singoli: Favorito – Hurricane (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

SLOVENIA- Singoli: Adm in EVa – Mi2 (nazionali)/Circles- Post Malone (internazionali)

SPAGNA- Singoli: C Yo x Ti, Tu x Mi – Rosalia y Ozuna

Album: Per la bona gent- Manel

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Prequelle exhalted – Ghost

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Hush – Dada ante portas

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:A Walesi Bárdok – Demo- Dalriada

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

Mi piace: Mi piace Caricamento...