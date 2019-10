I Zalagasper tornano con “Signals”, un nuovo singolo dream-pop con video e animazione

Cominciare la settimana con un brano dei Zalagasper è sicuramente un buon modo per farci passare temporaneamente le preoccupazioni. Così infatti recita Signals, nuovissimo brano di cui parliamo oggi: I lunedì sono i miei giorni preferiti/ tutto quello che facciamo è tornare a casa e dormire. Spostano quindi l’attenzione dagli impegni quotidiani alla fine della giornata quando possiamo riposarci. E lo fanno ovviamente con il loro consueto drem-pop che avevamo già conosciuto con Sebi all’Eurovision 2019 e poi con Come to me cui avevamo dedicato un articolo

Il tema di Signals in ogni caso è profondo e poco cliché direi. Come riferito in un’intervista su Sound Report il brano ci dà un messaggio forte sull’esplorazione del mondo, ma anche di noi stessi: Ognuno di noi interpreta certe cose in modi diversi, il che può portare a conflitti, ma anche a momenti meravigliosi. Questa canzone esplora le incomprensioni nella comunicazione che possono capitare a tutti noi.

Così infatti risuona il ritornello: Sento i tuoi segnali/ Ci vuole tempo per decodificare i codici/ Voglio solo sapere dove vai/ Sento i tuoi segnali/ Sento i tuoi segnali. Un brano insomma dal tema molto psicologico, introspettivo.

Il tutto è accompagnato da un bellissimo video. Possiamo vedere quello che verosimilmente è Gašper Šantl in versione animata alla ricerca di Segnali da parte Zala Kralj in mezzo a dei boschi. La difficoltà di interpretare questi segnali sono rappresentati molto bene dal lupo, simbolo per eccellenza di ambiguità. Infine la ricerca di Segnali si concretizza nell’immagine del faro in grado di illuminare la via.

