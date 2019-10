Alla scoperta di Surianne, “La niña del Sur” voce di Gibilterra

La chiamano “La niña del Sur” perchè ha dentro il calore del mar mediterraneo ma anche la freschezza di un Paese che musicalmente non è molto conosciuto. Surianne Dalmedo arriva infatti da Gibilterra, il microstato sulle colonne d’Ercole ufficialmente parte del Regno Unito ma in realtà fortemente impregnato della cultura spagnola, in particolare andalusa. Paese bilingue, anzi trilingue visto che in molti parlano lo llanito, mix anglo-spagnolo con influenze liguri.

Ne parliamo perchè recentemente è salita alle scene per alcune sue performance live (soprattutto una al Gibraltar May Day Celebrations 2019) e perchè a 40 anni è uno dei più fulgidi esempi di versatilità musicale visto che passa dal latin pop, anche in spagnolo, a produzioni più internazionali, come questa ‘Hold on’, che trovate qui sotto. E’ molto più famosa come autrice, avendo scritto e collaborato con artisti come Jay Singh e Jessie Meledez, ma ha diviso il palco con gente come Steve Balsamo, l’italo-gallese protagonista di Jesus Christ Superstar, Nate James e Suzanne Vega.

Nel 2017 ha realizzato “We are as one“, l’inno dell’evento United Nationalities, summit che si è svolto a Marbella. Più di recente ha realizzato “A place called home”, direttamente ispirato al suo Paese, accompagnato da un video che è una sorta di promozione turistica di Giblterra.

