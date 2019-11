Snik, il rapper del momento in Grecia (che porta in vetta anche Gué Pequeno e Capo Plaza)

Ogni paese ha il suo rapper di successo. Quello greco, in questo momento, risponde al nome di Snik: all’anagrafe Dimitris Giannoulis, per due anni consecutivi ha vinto il premio nazionale VMA “Best Hip-Hop Artist” (2017, 2018) ed è stato anche nominato per il “Best Duo” nel 2018.

Questa settimana dà il cambio a sè stesso in testa alla classifica con un brano dal titolo ‘Colpo grosso’, che oltre a rinnovare il sodalizio col collega albanese Noizy, anche lui campione di vendita in patria, porta in testa alla classifica greca anche due artisti di casa nostra che partecipano al brano, vale a dire Gué Pequeno e Capo Plaza.

Ha dato il cambio a sé stesso perchè fino alla settimana scorsa comandava la classifica con “Senorita“, brano che lo vede in coppia con la greco-albanese Tamta, ultima rappresentante cipriota all’Eurovision. A sua volta curioso protagonista di un passaggio di testimone con un brano dal titolo identico, quello di Shawn Mendes e Camila Cabello (così in Grecia si sono avuti due brani dallo stesso titolo ai primi due posti…).

Con Noizy era stato invece protagonista di un altro featured da primato, vale a dire “Gango” e più recente di un altro singolo, “New benz”, con però le parti invertite (è Snik a fare l’ospite).

