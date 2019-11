Charts: prosegue la marcia trionfale di Tones and I

La busker australiana Tones and I prosegue la sua corsa in testa a gran parte delle classifiche europee

ALBANIA:Singoli: Sicko – Tayna

Album: United State of Albania- MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Kiddy Contest vol. 25- Kiddy Contest Kids

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/194 Länder – Mark Forster (Germanofono)

Album: Boven de wolken – Niels Destadtbader (Fiandre) /Johnny – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Sve dok sanjaš – Franka Batelic (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Dangerous Waters – J.R.August (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Super Mario- Node

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ESTONIA – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Kausi 10 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Popopop – Gambi

Album:Myléne Farmer Live 2019- Myléne Farmer

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Alles ohne strom- Die Toten Hosen

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Kind- Stereophonics

GRECIA- Singoli: Colpo Grosso- Snik &Noizy ft Capo Plaza & Guè Pequeno (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: 777 – Toquel

IRLANDA- Singoli:Ride it – Regard

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli:Lose you to love me – Selena Gomez

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ISRAELE: Singoli: Milh – Static & Ben El Tavori (nazionali) /Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

ITALIA-Singoli: Good vibes – Benji e Fede

Album:Dance Monkey- Tones and I

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Circles-Post Malone

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Jesus is king – Kanye West, Ty Dolla $ign, Ant Clemons

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Gimma- Joysilvio

POLONIA- Singoli:Najnowszy Klip- Dawid Podsziadlo

Album: Muzika Filmowa – Krzystof Komeda

PORTOGALLO- Singoli: Vivi Good- Julinho KSD

Album: 7 – David Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Lips don’t lie – Ally Brroke ft Da Boogie with Da Hoodie (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Pod gipnozom- Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli: Io sono bella- Emma

SERBIA- Singoli: Crni Mercedes- Rasta & Corona (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

SLOVENIA- Singoli: SE zorjo jagode -Gusti (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I(internazionali)

SPAGNA- Singoli: China- Anuel, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Karol G

Album: Fuego – Estopa

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Walk the sky – Alter Bridge

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Fiender är tråkigt– Veronica Maggio

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:A Walesi Bárdok – Demo- Dalriada

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

