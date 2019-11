Sanremo Giovani 2019: ecco i 20 artisti selezionati che si giocheranno il galà finale

Un altro passo verso il palco dell’Ariston per i ragazzi di Sanremo Giovani. La commissione artistica presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) ha selezionato i 20 brani semifinalisti fra i 65 che erano stati preselezionati. Per loro ci sono in palio 10 posti nella serata finale del 19 dicembre: se li giocheranno nei quattro appuntamenti pomeridiani del programma di Rai 1 Italia Sì, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre.

Dei 10 finalisti, cinque approderanno all’Ariston insieme a – confermato – Tecla Insolia, la vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo Young, che ha appena firmato un contratto per il primo album con la Rusty Records e ai due che usciranno al solito da Area Sanremo.

Ci sono Federica Abbate, già seconda come autrice a Sanremo (“Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin) e finalista l’anno scorso, come Giulia Mutti; ci sono gli Eugenio in via Di Gioia ci sono gli ex talent Samuel Pietrasanta, Shari, Leo Gassman, Nico Arezzo, Jefeo e Thomas. Da domani i brani saranno on line sul sito del Festival. Ecco Sanremo Giovani 2019: ecco i 20 artisti selezionati che si giocheranno il galà finaledi sgeuito i semifinalisti

AINÈ con Van Gogh (Universal Music Italia)

AVINCOLA con Un Rider (Leave Music)

DEVIL A con Disordine (Yalla S.r.l.)

EUGENIO IN VIA DI GIOIA con Tsunami (Universal Music Italia)

FADI con Due noi (Sony Music Italia)

FASMA con Per sentirmi vivo (Sony Music Italia)

FEDERICA ABBATE con I sogni prima di dormire (Carosello Records)

GIULIA MUTTI con Romanzo cattivo (BMG Rights Management)

JEFEO con Un due tre stella (M2music)

LEO GASSMANN con Va bene così (Universal Music Italia)

LIBERO con La Casa del vento (Believe Digital)

MARCO SENTIERI con Billy Blu (Divas Music Production)

MIKE BAKER con Stupido (Musicantiere snc)

NICO AREZZO con Volo (Starpoint Corporation)

NOVA con Resta (Orange Italy)

RAIM con Labirinto (G Records)

RÈCLAME con Il Viaggio di ritorno (Giungla Dischi)

SAMUEL PIETRASANTA con E dove sarai tu (Arcoiris , la casa discografica di Raffaella Carrà)

SHARI con Stella (Warner Music Italia)

THOMAS con Ne 80 (Warner Music Italia)

