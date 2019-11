Alla scoperta di Niklas Sahl, vincitore del Best danish act agli MTV Europe Music Awards

Il nuovo talento della musica danese si chiama Niklas Sahl. Ha appena vinto – per nulla a sorpresa, nonostante concorrenti molto forti – gli MTV Europe Music Awards come Best Danish Act. Da un anno e mezzo è uno degli artisti più passati nelle radio nazionali, nonostante non sempre i riscontri di vendita collimino con questi numeri. “Planets‘ è il suo EP d’esordio del quale qui sotto sentite la title track: powerballad di livello, unita ad una bella voce e una faccia che buca lo schermo.

“Gaffa”, una delle principali testate musicali danesi gli ha dato il massimo dei voti e la sua ascesa è tale che in molti lo stanno paragonando, per sound e non solo, a Mads Langer, l’ultima stella internazionale del pop danese. A Langer, indubbiamente la sua musica si ispira e con lui ha condiviso anche il palco in un importante live di fronte a 30.000 persone. Oggi, dopo una prima parte di carriera al fianco di vari artisti, il giovane cantautore debutta alla grande, grazie alla collaborazione con un produttore che lo ha saputo valorizzare. Meritano un ascolto anche il singolo d’esordio “Hero” e il successo radiofonico “New Eyes”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...