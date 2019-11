“7 roses”, il nuovo singolo della rumena Ester Peony

Si riaffaccia sulla scena musicale con un nuovo inedito Ester Peony. La cantante rumena cresciuta in Canada, che nell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest non è riuscita a far qualificare per la finale il suo paese con il pur buon brano “On a sunday”, torna con “7 roses”, un singolo fresco e radiofonico, che esce ancora per la Cat Music, una delle maggiori etichette musicali rumene e che la vede anche come autrice della musica.

C’è da dire che la cocente eliminazione, arrivata a dire il vero dopo aver vinto la selezione nazionale da quasi carneade, non ne ha arrestato la carriera: si è esibita in questi mesi sul palco del Cerbul De Aur, il prestigioso festival internazionale che si svolge a Brasov ed ha messo insieme diverse collaborazioni importanti. Su tutte quella coi dj RudeLies e HIDDN in questa interessante versione di “Dernière danse” di Indila.

