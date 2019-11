Area Sanremo 2019, ecco gli otto vincitori: due andranno al Festival

Ricerca per:

Jaqueline Branciforte – Game over

Il nome più noto è senz’altro quello di G abriella Martinelli , cantautrice romana ricca di ironia, già vista più volte a Musicultura e già protagonista a The Voice nel 2012. Ma forse gli appassionati di talent ricorderanno anche Camilla Magli, già vista ad X Factor 2014. Di seguito, gli otto vincitori.

A sceglierli, la commissione, sotto la direzione artistica di Massimo Cotto , presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio , Petra Magoni , Andy Bluvertigo e Gianni Testa. Le schede di valutazione verranno pubblicate sul sito ufficiale dopo la selezione dei due artisti prescelti per il Festival, affinché i giudizi di Area Sanremo non vadano ad influenzare quelli della commissione Rai.

Area Sanremo ha eletto gli otto vincitori. L’Accademia del Festival di Sanremo, che porterà due artisti sul palco del Festival, nella sezione giovani, in aggiunta ai cinque che usciranno dalle serate di Sanremo Giovani e a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Junior, ha scelto i brani dai quali saranno selezionati ora i due che accederanno all’Ariston.

