Charts: “Dance Monkey” di Tones and I è ormai senza rivali

Non scende dalla vetta di gran parte delle classifiche la scimmia danzante della busker australiana Tones and I, sempre più padrona delle classifiche europee

ALBANIA:Singoli: Paris -Xhensila Myrtezaj

Album: Mango Ep- Azet

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Alles ohne Strom- Die Toten Hosen

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/194 Länder – Mark Forster (Germanofono)

Album: Boven de wolken – Niels Destadtbader (Fiandre) /Johnny – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Sva blaga ovog svijeta – Mia Dimšić & Marko Tolja (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Božo Vrećo – Melek (nazionali)/ No. 6 Collaborations Project- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Super Mario- Node

Album:esus is king – Kanye West

ESTONIA – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

FINLANDIA- Singoli: Behm- Hei Rakas

Album: Kaikki Tiet Vievät Peltolaan- Maustetytöt

FRANCIA- Singoli: Popopop – Gambi

Album:Johnny – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Zenit – RAF Camora

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:From Out of Nowhere – Jeff Lynnes Elo

GRECIA- Singoli: Colpo Grosso- Snik &Noizy ft Capo Plaza & Guè Pequeno (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: 777 – Toquel

IRLANDA- Singoli: Don’t start now – Dua Lipa

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Jesus is king – Kanye West

ISRAELE: Singoli: Duli ufn em mush bn ri – Khi shli mskhsn (nazionali) /If today was your last day – Nickelback(internazionali)

ITALIA-Singoli: Supreme (L’Ego)- Marracash, Tha Supreme, Sfera Ebbasta

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Circles-Post Malone

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Jesus is king – Kanye West

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Vierentwintig- Snelle

POLONIA- Singoli:Najnowszy Klip- Dawid Podsziadlo

Album: Malomiasteczkowy– Dawid Podsziadlo

PORTOGALLO- Singoli: Essa saia – Bispo ft Ivandro

Album: Cry- Cigarettes after sex

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: 80/80 největší hity 1964-2019- Karel Gott

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Pod gipnozom- Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli:Dance Monkey- Tones and I

SERBIA- Singoli: Crni Mercedes- Rasta & Corona (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Jesus is king – Kanye West

SLOVENIA- Singoli: Adam in Eva – Mi2 (nazionali)/The last time- The Script (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Alocao – OmarMontes & Bad Gyal

Album: El danzar de las mariposas- El Barrio

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Alles ohne Strom- Die Toten Hosen

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

