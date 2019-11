Ecco Regard, il dj del Kosovo reso famoso da una remix e…Tik Tok

Dardan Aliu è il nome di battesimo di Regard, il dj che arriva dal Kosovo e che in questi giorni sta scalando le classifiche dell’airplay e dei download europei grazie ad un remix di “Ride it”, un brano inciso nel 2008 dallo statunitense Jay Sean.

Il brano è salito agli onori della scena musicale grazie al più recente e giovane – per l’età degli utenti – vale a dire Tik Tok. E’ bastato uno snippet di 20 secondi in rete per farlo diventare virale con 4,1 milioni di ascolti. Di lì a poco, il passaggio su Spotify (25 milioni di ascolti) e Apple Music è stato breve e la versione remix di questo brano ha spopolato in mezza Europa.

Anche perchè immediatamente lo ha messo sotto contratto la Ministry of Sound, la branca della Sony dedicata alla musica dance, lanciandolo a livello internazionale. Regard raccoglie quindi il primo successo internazionale dopo una prima parte di carriera passata a suonare con successo nei locali dei Balcani. Di lui si è recentemente interessata anche la radio della BBC che sta promuovendo il brano con forza.

