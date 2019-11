Alla scoperta di Lola Indigo, il nuovo fenomeno urban pop spagnolo

Miriam Doblas Munoz è più nota in Spagna col nome artistico di Lola Indigo ed in soli due anni è passata dal debutto assoluto alla vittoria agli MTV Europe Music Awards come Best Spanish Act, passando per un doppio disco di platino per il singolo che trovate qui in basso “Ya no quiero nà”, che ne ha segnato l’esordio ed ha trainato il primo album “Akelarre“.

Lanciata da Operacion Triunfo, che nel 2017 valeva anche come qualificazione per l’Eurovision Song Contest (è però uscita per prima), ha poi preso parte a Tu Cara me suena, il format originale spagnolo da cui ha origine Tale e quale show, chiudendo quarta.

Può essere considerata l’artista del momento nella scena urban spagnola, visto che sin qui tutti i singoli hanno ricevuto la certificazione oro o platino: “Lola Bunny”, con Don Patricio, “Mujer bruja“, con la rapper Mala Rodriguez (doppio platino), “Maldicion” col colombiano Lalo Ebratt. Per lei anche il premio come rivelazione dell’anno ai Premios 40, organizzati dall’emittente Los 40.

