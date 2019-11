Ricerca per:

Il loro singolo d’esordio fa seguito ad una intensa attività live ed ha trovato spazio anche nella radio nazionale: “La musica – raccontano – può essere d’aiuto per superare tante difficoltà, perchè ti prende dalla vita reale e ti trasporta in un altro mondo”.

Le armonie rarefatte, molto poco commerciale di “ Drowning in melody” si sono fatte strada attraverso alcuni importanti festival sia nell’arcipelago che nel nord Europa e grazie ad una produzione di livello, questo gruppo di giovanissimi sembra destinato a crescere molto.

Piccolo ma ricchissimo di musica e di talenti, l’arcipelago delle isole Far Øer è stato ospite spesso e volentieri su queste colonne ma ora ci torna grazie ai Beinir , una nuovissima band che si sta facendo largo soprattutto in Danimarca, di cui le isole sono ufficialmente parte.

Ecco i Beinir, l’indie pop che arriva dalle isole Far Øer

