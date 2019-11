Ricerca per:

Ecco la lista delle nazioni e le rispettive televisioni in gara:

Torna la Bulgaria, mentre si fermano l’Ungheria ed il Montenegro. Già due gli artisti annunciati: Hooverphonic per il Belgio e Blas Cantò per la Spagna.

Saranno 41 i partecipanti all’ Eurovision Song Contest 2020 , che quest’anno si terrà all’ Ahoy di Rotterdam, nei Paesi Bassi dopo la vittoria di Duncan Laurence a Tel Aviv. Le semifinali avranno luogo il 12 e 14 maggio, mentre la finale andrà in scena il 16 maggio .

Eurovision Song Contest 2020, saranno 41 i paesi in gara

