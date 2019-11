Charts: continua il dominio di Tones and I e nel Regno Unito è da record

La busker australiana Tones and I prosegue la marcia in vetta, sempre in più paesi. Nel Regno Unito è arrivata alla diciassettesima settimana in testa, battendo Leona Lewis.

ALBANIA:Singoli: Dhelpën Dinake- Mozzik

Album: United state of Albania- Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Zenit – RAF Camora

BELGIO- Singoli:Dance Monkey- Tones and I (Fiandre)/Dance Monkey- Tones and I(Vallonia)/194 Länder – Mark Forster (Germanofono)

Album: Tweesrpong – Clouseau (Fiandre) /Les vieilles canailles – Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Dance Monkey- Tones and I

CROAZIA- Singoli: Sve dok sanjaš – Franka (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Original album collection- Doris Dragovic (nazionali)/ Three chords and the truth – Van Morrison (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: verden Vender – Branco & Gilli

Album:Hollywood bleeding – Post Malone

ESTONIA – Singoli:Memories – Maroon 5

FINLANDIA- Singoli: Phyhimys – V!@%#mikko

Album: Kausi 10 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Popopop – Gambi

Album:Johnny – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Konturen -Johannes Oerding

GRAN BRETAGNA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Sunsets and full moons – Script

GRECIA- Singoli: Colpo Grosso- Snik &Noizy ft Capo Plaza & Guè Pequeno (nazionali) /Highest in the room- Travis Scott (Internazionali)

Album: Ta megala taxidia- Eleftheria Arvanitaki

IRLANDA- Singoli: Don’t start now – Dua Lipa

Album:Sunsets and full moons – Script

ISLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:300- Daniil

ISRAELE: Singoli: Khsub mlmelh – Edin Reykhl (nazionali) /If today was your last day – Nickelback(internazionali)

ITALIA-Singoli: Blun7 a swishland – The Supreme – Marracash, Tha Supreme, Sfera Ebbasta

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Circles-Post Malone

LITUANIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

LUSSEMBURGO- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

MALTA –Singoli:Dance Monkey- Tones and I

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Divinely Uninspired To A Hellish Extent- Lewis Capaldi

PAESI BASSI- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Vierentwintig- Snelle

POLONIA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Malomiasteczkowy– Dawid Podsziadlo

PORTOGALLO- Singoli: Hoji n’ka ta rola- Julinho KSD

Album: Roubados – Alina Duarte

REPUBBLICA CECA- Singoli: Na chvili- Nik Tendo

Album: Fatamorgana – Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Dance Monkey- Tones and I (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Pod gipnozom- Artik & Asti

SAN MARINO:Singoli:Dance Monkey- Tones and I

SERBIA- Singoli: Crni Mercedes- Rasta & Corona (slavi)/ Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Fatamorgana – Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli: Cas -Kevin- Koradin (nazionali)/Memories- Maroon 5 (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Alocao – OmarMontes & Bad Gyal

Album: El danzar de las mariposas- El Barrio

SVEZIA- Singoli: Lev nu do sen – Miss Li

Album: Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Zenit – RAF Camora

UCRAINA: Obitsiaiu- NK

UNGHERIA: Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album: Liliput Hollywood- Tankcsapda

