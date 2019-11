I Burito pubblicano “Samskara”, un nuovo album spirituale

Ormai i Burito sono diventati un nostro appuntamento fisso: infatti non esitiamo mai a informarvi ad ogni loro nuova pubblicazione. Vi avevamo parlato circa un mesetto fa di Voz’mi Moye Serdtse, (ovvero Prendi Il Mio Cuore), un duetto con Filatov & Karas che è diventato una traccia di Samskara, nuovissimo album pubblicato il primo di novembre. L’album, edito da Velvet Music, include 28 brani, tra cui diversi duetti, di cui vi citiamo quello con il ​​rapper Zvonky, e con la pop-singer Ustinova. Strana poi la scelta di mettere ben 9 brani senza nome e solamente numerati.

Uno dei pezzi di spicco è Samskara sicuramente omonimo dell’album. Secondo delle religioni indiane, ogni azione o intenzione di un individuo lascia un samskara (impressione, impatto, impronta) nella struttura più profonda della mente della persona. Ed è appunto questa cosiddetta impronta (, questo ricordo il tema che percorre tutto il brano (e tutto l’album evidentemente). Infatti nella videoclip, in un viaggio spirituale in terre orientali, vediamo Garik rivolgersi a quella che probabilmente è la sua amata ripetendo varie frasi tra cui “Ricordati di me”.

Un altro brano importante è Небо вспомнит о нас (Nebo vspomnit o nas, cioè il Paradiso si ricorderà di noi). Nella videoclip c’è Garik che arriva in una assemblea di nobile in una villa del diciannovesimo secolo. In risposta ai commenti sul suo aspetto da uomo orientale, promette a tutti di rivelarne il motivo. Nel frattempo il tutto è accompagnato da un sound epico, molto da colonna sonora. Dopo di che Garik rimuove il turbante (sotto il quale vengono scoperti i dreads), la tunica, mostra i tatuaggi sulle mani, indossa una giacca luminosa e sale su un palco da cui parte un brano pop contemporaneo. Gli aristocratici scioccati vengono prima inorriditi da questi suoni, poi iniziano a sciogliersi e a ballare. Burito stesso poi, una volta lasciata un’impronta ai nobili, scompare nel finale, usando un microfono come portale.

