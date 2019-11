Junior Eurovision Song Contest 2019: scaricate la guida gratuita all’evento

Anche quest’anno, come ormai tradizione, il nostro sito partner Eurofestival News, ha realizzato la Guida allo Junior Eurovision Song Contest, il concorso musicale ‘figlio’ dell’Eurovision, destinato ai bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni e che si svolgerà domenica 24 novembre a Gliwice, in Polonia. Per l’Italia, in gara Marta Viola con “La voce della terra”. Il programma andrà in onda in Italia su Rai Gulp (canale 42 del Digitale Terrestre, sulla piattaforma satellitare TivùSat (canale 42 e 142 in HD), sul canale 807 del bouquet di SKY o in streaming su raiplay.it e su YouTube (canale ufficiale Junior Eurovision Song Contest), con il commento di Mario Acampa

All’interno tante informazioni utili sullo show, come seguirlo e soprattutto le immancabili schede dedicate ad ogni singolo partecipante, compresa naturalmente la nostra rappresentante e tantissime curiosità inedite. Come sempre il download è gratuito. Potete scaricarla in PDF o in formato Ebook, andando a questo link. Qui sotto, trovate le 19 canzoni in gara: ne riparleremo a ridosso dell’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...